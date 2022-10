Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq, 14 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq Vendredi 14 octobre, 20h00 Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq

Gratuit

Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 96 Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Projection du film documentaire « Bigger than us » de Flore Vasseur, 2021

Portrait de jeunes qui s’impliquent dans la lutte contre la pollution, pour plus de justice sociale et en faveur de la protection de l’environnement.

De l’Indonésie, au Malawi, ou encore au Brésil, des initiatives enthousiasmantes pour « réparer le monde ».

durée : 1h36

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:00:00+02:00

2022-10-14T21:45:00+02:00 MEL

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Adresse 96 Chaussée de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq Saint-Sauveur Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 2022-10-14 was last modified: by Projection du film documentaire « Bigger than us » à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq 14 octobre 2022 Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord