Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq, 14 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq Vendredi 14 octobre, 17h00 Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq

Gratuit

Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 96 Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France La Graineterie de mots par Johann Charvel. Cie Les Miscellanées

Entresort théâtral, participatif et interactif pour enrichir la biodiversité de votre vocabulaire. La Graineterie de mots , c’est une charrette et un colporteur , un entremetteur qui invite à semer et à déguster des mots: des rares, des aromatiques, des sauvages, des beaux ou des étranges. Tout public à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T17:00:00+02:00

2022-10-14T18:30:00+02:00 La Graineterie de mots

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Adresse 96 Chaussée de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq Saint-Sauveur Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq 2022-10-14 was last modified: by Spectacle La Graineterie de mots à Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d’Ascq Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq 14 octobre 2022 Médiathèque municipale Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord