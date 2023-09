Jeux sur la thématique des sports avec la ludothèque Médiathèque municipale Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Jeux sur la thématique des sports avec la ludothèque Médiathèque municipale Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Jeux sur la thématique des sports avec la ludothèque Samedi 14 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Gratuit Médiathèque municipale chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.61.73.00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse chaussée de l'hôtel de ville Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque municipale Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.617687;3.133504

Médiathèque municipale Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/