Balade immersive dans le patrimoine taurin : tradition, échanges et rencontres au Crès Samedi 16 septembre, 09h00 Médiathèque municipale Ville du Crès Gratuit. Entrée libre.

Départ à 9h de la médiathèque municipale (avenue des Cévennes) en direction du Mas du Pont en passant par le Salaison. Vers 10h, nous aurons l’occasion d’assister à une intervention de la Manade Vellas. Nous aurons l’opportunité d’approcher les taureaux dans leur pré et d’échanger avec le manadier Rémy Vellas sur le fonctionnement d’une manade et l’élevage des taureaux. Nous discuterons également de la transmission des traditions, des enjeux futurs en tant qu’entreprise familiale porteuse du patrimoine traditionnel local.

Vers 11h, nous entamerons le retour vers la médiathèque municipale et arriverons aux alentours de 11h45 / 12h. Nous serons accueillis par le club taurin pour des rencontres organisées en partenariat avec le club taurin Joujou Le Crès. Nous aurons l’occasion de rencontrer une arlésienne, un raseteur et un gardian, et d’échanger sur la tradition, leur tenue, leur rôle, ainsi que sur la façon de harnacher un cheval. Nous discuterons du partage des traditions et des enjeux futurs en tant qu’association porteuse du patrimoine traditionnel local, entre festivités, passion et tradition.

Il y aura également un discours et la remise des prix du concours photos, suivi d’un apéritif avec des vins du mas du Pont. Il sera également possible de visiter l’exposition de la médiathèque.

Tout au long de l’événement, il y aura un concours photo et une exposition éphémère autour du lac, gratuit et ouvert à tous, avec l’aimable participation du club photo Image In & Vous.

Médiathèque municipale Ville du Crès 19 avenue des Cévennes, 34920 le Crès Le Crès 34920 Hérault Occitanie 04 67 70 83 42 https://mediatheque-le-cres.c3rb.org/ Parking sur site

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

©Mas du Pont