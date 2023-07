Rencontre et dédicace : Plongez dans l’univers de la Camargue et du patrimoine taurin Médiathèque municipale Ville du Crès Le Crès Catégories d’Évènement: Hérault

Le Crès Rencontre et dédicace : Plongez dans l’univers de la Camargue et du patrimoine taurin Médiathèque municipale Ville du Crès Le Crès, 15 septembre 2023, Le Crès. Rencontre et dédicace : Plongez dans l’univers de la Camargue et du patrimoine taurin Vendredi 15 septembre, 18h30 Médiathèque municipale Ville du Crès Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. À 18h30, rejoignez-nous pour le vernissage de l’exposition « La Camargue » mettant en avant les superbes photos de Sophie Tosas. Découvrez la beauté et l’authenticité de la Camargue à travers son objectif.

Ensuite, à 19h00, participez à une séance de dédicaces du livre « Les dynasties de Camargue » en présence des co-auteurs Gil Lorfèvre (journaliste, auteur) et Patrick Frilet (photographe, auteur), ainsi que d’Henri Itier (auteur de la préface). Obtenez votre exemplaire dédicacé et échangez avec les auteurs sur leur travail passionnant.

Pour clôturer cette soirée dans une ambiance camarguaise, un apéritif sera offert. Venez profiter de ce moment convivial en découvrant l’exposition et en échangeant avec les auteurs dans une atmosphère chaleureuse. Médiathèque municipale Ville du Crès 19 avenue des Cévennes, 34920 le Crès Le Crès 34920 Hérault Occitanie 04 67 70 83 42 https://mediatheque-le-cres.c3rb.org/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lecres.fr »}] Parking sur site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

