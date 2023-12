Atelier Bébé signe Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Atelier Bébé signe 13 janvier et 17 février 2024 Médiathèque municipale Senlis Senlis Gratuit sur inscription à partir du 4 novembre.

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T11:30:00+01:00 L’atelier se déroule autour d’histoires, de comptines ou encore de jeux signés animé par Tiffany Simon, psychomotricienne et formée en signes associés à la parole.

Public : enfants en âge préverbal et parents. Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

