Fin : 2024-02-23T09:30:00+01:00 – 2024-02-23T12:30:00+01:00 Le bus France Services. Qu’est-ce que c’est ? C’est un relais de service public qui vient à votre rencontre pour : Vous accompagner dans vos démarches administratives,

Mettre à votre disposition des outils numériques,

Vous informer, vous orienter,

Assurer un service de proximité.

Que ce soit pour la formation, l’emploi, la retraite, la prévention santé, l’état-civil et la famille, le logement, le budget ou encore la justice, France Services est là pour vous aider. Retrouvez-le à la médiathèque :

Mardi 9 janvier de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Mercredi 10 janvier de 14h à 17h

Vendredi 26 janvier de 9h30 à 12h30

Mercredi 7 février de 14h à 17h

Renseignements : Communauté de Communes Senlis Sud Oise – 06 33 52 79 99 – franceservices@ccsso.fr – www.ccsso.fr Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

