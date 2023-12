La grainothèque à la médiathèque Médiathèque municipale Senlis Senlis, 6 janvier 2024, Senlis.

La grainothèque à la médiathèque 6 janvier et 3 février 2024 Médiathèque municipale Senlis Entrée libre

Début : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Une grainothèque est comme une bibliothèque, dans laquelle on n’emprunte pas de livres, mais on échange des graines ! Cela fonctionne sur un système de troc. Pour participer, rien de plus simple : la médiathèque vous invite à choisir les graines de votre choix dans la grainothèque, en échange de graines que vous avez récoltées. Les seules conditions à respecter sont : les graines que vous apportez ne doivent pas être des graines achetées, et elles ne peuvent pas être de type hybride F1, car elles sont non reproductibles.

La grainothèque de Senlis est une des actions de l’association « Collectif senlisien en transition ».

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]