Les Youpis de la médiathèque Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Les Youpis de la médiathèque Médiathèque municipale Senlis Senlis, 18 novembre 2023, Senlis. Les Youpis de la médiathèque Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque municipale Senlis Gratuit. Sur inscription à partir du 28 octobre Voici le rendez-vous incontournable des enfants pour voyager dans le monde des histoires dès le plus jeune âge… Enfants de 4 à 7 ans.

Sur inscription à partir du 28 octobre Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque municipale Senlis Adresse Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Ville Senlis Departement Oise Age min 4 Age max 7 Lieu Ville Médiathèque municipale Senlis Senlis latitude longitude 49.206433;2.588315

Médiathèque municipale Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/