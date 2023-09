Atelier informatique Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Atelier informatique Médiathèque municipale Senlis Senlis, 9 novembre 2023, Senlis. Atelier informatique Jeudi 9 novembre, 09h30 Médiathèque municipale Senlis Sur inscription Comment déterminer si un mail est frauduleux et n’a pour objectif que de récupérer des informations sensibles ou encore appréhender un faux site internet? Bénéficiez d’ateliers dans le cadre des espaces France Services de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise afin de détecter ces escroqueries mises en oeuvre par les pirates informatiques. Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

