Senlis Concours d’écriture Médiathèque municipale Senlis Senlis, 18 septembre 2023, Senlis. Concours d’écriture 18 septembre 2023 – 19 janvier 2024 Médiathèque municipale Senlis Gratuit A vos plumes ! Le concours d’écriture 2023-2024 de la médiathèque de Senlis ouvre ses portes dès lundi 18 septembre.

La réception des textes est attendue au plus tard pour le 19 janvier 2024.

Retrouvez à partir du 18 septembre, toutes les infos sur : www.ville-senlis.fr , rubrique Culture/Evènements culturels ou sur le site de la médiathèque de Senlis. Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « concoursdecriture@ville-senlis.fr »}] [{« link »: « http://www.ville-senlis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T08:00:00+02:00 – 2023-09-18T18:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Oise, Senlis
Autres
Lieu
Médiathèque municipale Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
Senlis
Departement
Oise
Age min
11
Age max
99

