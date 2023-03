Cicatrices de guerre Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Cicatrices de guerre Médiathèque municipale Senlis, 31 mai 2023, Senlis. Cicatrices de guerre 31 mai – 1 juillet Médiathèque municipale Senlis Entrée libre Réalistes ou décalés, muets ou dialogués, ces courts récits nous parlent d’un début de siècle qui tourne mal. Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T10:00:00+02:00 – 2023-05-31T12:30:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

