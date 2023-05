Espace France Services Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Espace France Services Médiathèque municipale Senlis, 10 mai 2023, Senlis. Espace France Services Mercredi 10 mai, 14h00 Médiathèque municipale Senlis Le bus France Services. Qu’est-ce que c’est ? C’est un relais de service public qui vient à votre rencontre pour : Vous accompagner dans vos démarches administratives,

Mettre à votre disposition des outils numériques,

Vous informer, vous orienter,

Assurer un service de proximité.

Que ce soit pour la formation, l’emploi, la retraite, la prévention santé, l’état-civil et la famille, le logement, le budget ou encore la justice, France Services est là pour vous aider. Retrouvez-le à la médiathèque : Mercredi 10 mai de 14h à 17h

Renseignements : Communauté de Communes Senlis Sud Oise – 06 33 52 79 99 – franceservices@ccsso.fr – www.ccsso.fr Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:franceservices@ccsso.fr »}, {« link »: « http://www.ccsso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

