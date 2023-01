Jeux de société Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Jeux de société Médiathèque municipale Senlis, 15 avril 2023, Senlis. Jeux de société Samedi 15 avril, 14h30 Médiathèque municipale Senlis

Entrée libre

Avec l’association Les Joueurs Nés Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Animation jeux de société avec l’association Joueurs Nés. Venez découvrir en famille ou entre amis des jeux de toutes sortes, pour petits et grands.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:30:00+02:00

2023-04-15T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque municipale Senlis Adresse Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Ville Senlis Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque municipale Senlis Senlis Departement Oise

Médiathèque municipale Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Jeux de société Médiathèque municipale Senlis 2023-04-15 was last modified: by Jeux de société Médiathèque municipale Senlis Médiathèque municipale Senlis 15 avril 2023 Médiathèque municipale Senlis Senlis Senlis

Senlis Oise