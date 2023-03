Senlis, 1 ville 100 Histoires Médiathèque municipale Senlis, 8 avril 2023, Senlis.

Senlis, 1 ville 100 Histoires Samedi 8 avril, 14h00 Médiathèque municipale Senlis Entrée libre

La Médiathèque de Senlis et « Senlis 1 ville 100 histoires » vous donnent la parole

Vous êtes Senlisiens et avez des liens forts avec notre ville ? Racontez-nous vos souvenirs ou anecdotes en lien avec Senlis.

L’objectif est de rassembler au minimum 100 anecdotes originales et singulières, anonymes ou pas. Nous cherchons des témoignages, des récits ou des morceaux choisis de votre existence, qui créeront, in fine, une anthologie vivante, s’inscrivant dans le sillage d’une identité senlisienne toujours en mouvement. Une exposition des témoignages reçus et des échanges sur nos souvenirs sont prévus pour la fin d’année 2023, début 2024.

Vous pouvez envoyer vos histoires déjà écrites à cette adresse: senlis.monhistoire@gmail.com ou nous contacter pour nous raconter votre souvenir que nous retranscrirons. Vous pouvez également venir échanger avec nous samedi 8 avril de 14h à 17h à la médiathèque.

En partenariat avec l’Association Philatélique de Senlis et la Mémoire Senlisienne.

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T16:00:00+02:00

Ville de Senlis