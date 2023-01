La médiathèque fait sa nuit de la lecture – Olivier Chauvel lit le prince de Motordu, les 14 loupiots, Haut les pattes !… Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Gratuit sur inscription à partir du 1er mars.

Olivier a choisi dans les rayons de la médiathèque de belles histoires à partager avec vous. handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel mi;pi;vi;ii Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Olivier a choisi dans les rayons de la médiathèque de belles histoires à partager avec vous.

Venez rire et rêver en famille.

Formé à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, Olivier Chauvel a travaillé au théâtre, entre autres, avec Marion Bierry, Jacques Weber (dans Cyrano de Bergerac) et Bernard Sobel, et au cinéma avec Claude Chabrol (L’Ivresse du pouvoir) ou encore Dominik Moll. Lecteur régulier de livres audio et de dramatiques radio, il est également auteur de fictions pour France Inter.

