Gratuit. Sur inscription à partir du 9 février

Initiation à l’informatique pour les débutants Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Vous savez déjà utiliser le clavier d’un ordinateur et faire une recherche sur internet mais vous souhaitez approfondir la navigation sur internet, savoir envoyer un email, sauvegarder vos données ou créer vos propres images?

Participer à l’atelier informatique débutants avec Guy Chateigner, ingénieur en informatique.

Chaque jeudi matin de 9h à 11h, du 2 au 23 mars.

