Permanence de la grainothèque Samedi 3 décembre, 10h00 Médiathèque municipale Senlis

Gratuit. Entrée libre

Venez échanger vos graines Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Venez à la médiathèque échanger ou apporter librement vos graines de fleurs, de légumes et ou de fruits afin de reproduire des plantes locales et de partager les trésors de la nature.

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00

