Ateliers informatiques 17 novembre – 1 décembre, les jeudis Médiathèque municipale Senlis

Gratuit sur inscription

Initiation à la mise en page sur traitement de texte Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Avec cet atelier apprenez à utiliser la mise en page d’un traitement de texte. Marges, images et tableaux n’auront plus de secrets pour vous, ou presque ! Chaque jeudi retrouvez Guy Chateigner, ingénieur en informatique, pour découvrir le traitement de texte pas à pas.

2022-11-17T09:00:00+01:00

2022-12-01T11:00:00+01:00

