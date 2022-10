Ateliers peinture avec des baguettes chinoises Médiathèque municipale Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Ateliers peinture avec des baguettes chinoises Samedi 12 novembre, 10h30, 15h00 Médiathèque municipale Senlis

Gratuit sur inscription. Enfants dès 8 ans le matin, adultes l’après-midi

Exposition Chrystelle Lamoureux Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dans le cadre de son exposition à la médiathèque, Chrystelle Lamoureux vous propose 2 ateliers qui porteront sur la peinture réalisée avec des baguettes chinoises.

