Les Rendez-vous BD Samedi 5 novembre, 10h30 Médiathèque municipale Senlis

Echangeons sur nos lectures et nos coups de coeur Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Nouveau! La médiathèque vous propose tous les mois un moment convivial autour de la bande dessinée.

Autour d’un café ou d’un thé, venez échanger sur la BD.

2022-11-05T10:30:00+01:00

2022-11-05T12:00:00+01:00

Lieu Médiathèque municipale Senlis Adresse Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Ville Senlis

