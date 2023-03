Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines de l’humour ! Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pointis-de-Rivière

Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines de l’humour ! Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière, 15 mars 2023, Pointis-de-Rivière. Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines de l’humour ! Mercredi 15 mars, 20h20 Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Entrée libre 6 jeunes talents découverts aux quatre coins de France sillonnent la Haute-Garonne pour vous proposer un humour frais et pétillant. 2 tournées dans différentes villes, 3 étoiles montantes de l’humour sur scène pour chaque soirée, et surtout 1 bonne dose d’énergie au rendez-vous ! Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière 14 Ter Rue Principale, 31210 Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière 31210 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 95 67 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:20:00+01:00 – 2023-03-15T22:00:00+01:00

2023-03-15T20:20:00+01:00 – 2023-03-15T22:00:00+01:00 Printemps du rire Humour

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pointis-de-Rivière Autres Lieu Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Adresse 14 Ter Rue Principale, 31210 Pointis-de-Rivière Ville Pointis-de-Rivière Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière

Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pointis-de-riviere/

Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines de l’humour ! Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière 2023-03-15 was last modified: by Le Printemps du Rire accueille les nouvelles graines de l’humour ! Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière 15 mars 2023 Médiathèque municipale/ Salle des fêtes de Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière Pointis-de-Rivière

Pointis-de-Rivière Haute-Garonne