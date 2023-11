Atelier Vannerie de NOËL Médiathèque Municipale (salle des expositions) Saint-Pal-de-Mons, 13 décembre 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Initiation aux secrets de la vannerie sauvage. Découverte de techniques simples de vannerie autour des décorations de NOËL dans une ambiance conviviale et détendue. Etoiles, guirlandes, bougeoirs… seront à l’honneur !.

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

Médiathèque Municipale (salle des expositions) Place de l’Eglise

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to the secrets of wild basketry. Discover simple basket-weaving techniques around CHRISTMAS decorations in a friendly, relaxed atmosphere. Stars, garlands, candleholders… will be in the spotlight!

Una introducción a los secretos de la cestería silvestre. Descubra sencillas técnicas de cestería para la decoración navideña en un ambiente agradable y distendido. Estrellas, guirnaldas, portavelas… ¡estarán a la orden del día!

Einführung in die Geheimnisse der wilden Korbflechterei. Entdecken Sie einfache Korbflechttechniken rund um die Weihnachtsdekoration in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre. Sterne, Girlanden, Kerzenhalter… werden im Mittelpunkt stehen!

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron