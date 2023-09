Dans le cadre de Résurgence VII : Atelier Cyanotype Villes-Jardins en bleu et blanc Mediatheque Municipale Saint-Céré, 27 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Les enfants vont réaliser un ou plusieurs paysages fantastiques grâce à la technique « magique » du cyanotype ! Ils vont superposer sur du papier de qualité des formes architecturales qu’ils auront découpées et des végétaux qu’ils auront sélectionnées. Les compositions seront ensuite exposées à la lumière naturelle quelques instants, avant qu’un bain de dernière minute ne fasse apparaître de véritables villes-jardins en bleu et blanc, que chacun pourra offrir ou accrocher chez soi ! Atelier mené par Émilie Losch, artiste plasticienne

Gratuit – Enfants de 6 à 12 ans

Sur réservation 0565381814.

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Mediatheque Municipale

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Children will create one or more fantastic landscapes using the « magic » cyanotype technique! They will superimpose cut-out architectural shapes and selected plants on high-quality paper. The compositions will then be exposed to natural light for a few moments, before a last-minute bath reveals veritable garden cities in blue and white, which everyone can give as gifts or hang in their homes! Workshop led by artist Émilie Losch

Free – Children aged 6 to 12

Reservations required 0565381814

Los niños crearán uno o varios paisajes fantásticos utilizando la técnica « mágica » de la cianotipia Superpondrán sobre papel de calidad formas arquitectónicas que habrán recortado y plantas que habrán seleccionado. A continuación, expondrán las composiciones a la luz natural durante unos instantes, antes de que un baño de última hora cree auténticas ciudades-jardín en azul y blanco, ¡que todos podrán regalar o colgar en sus casas! Taller dirigido por Émilie Losch, artista plástica

Gratuito – Niños de 6 a 12 años

Con reserva previa 0565381814

Die Kinder werden mithilfe der « magischen » Technik der Cyanotypie eine oder mehrere fantastische Landschaften gestalten! Sie werden auf hochwertigem Papier architektonische Formen, die sie ausgeschnitten haben, und Pflanzen, die sie ausgewählt haben, übereinander legen. Die Kompositionen werden dann für kurze Zeit dem natürlichen Licht ausgesetzt, bevor ein Bad in letzter Minute wahre Gartenstädte in Blau und Weiß entstehen lässt, die jeder verschenken oder zu Hause aufhängen kann! Workshop unter der Leitung von Émilie Losch, bildende Künstlerin

Kostenlos – Kinder von 6 bis 12 Jahren

Auf Reservierung 0565381814

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Vallée de la Dordogne