Dans le cadre de Résurgence VII : conversation Béatrice Utrilla et Valentine Boé Mediatheque Municipale Saint-Céré, 27 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Cette soirée sera l’occasion de découvrir le travail de Béatrice Utrilla, artiste-auteur et enseignante-chercheuse à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, ainsi que le projet Dispositifs d’espaces mené avec ses étudiants durant trois années et Valentine Boé, commissaire de l’exposition Construction Vivante. « À l’intérieur, dedans, entre les murs, longtemps… nous entretenons avec nos lieux de vie de nouvelles relations. Nous les habitons différemment, nous nous y déployons et y projetons nos propres paysages intérieurs, ceux qui Nous habitent. C’est cette intimité nouvelle avec nos “home”, que Béatrice Utrilla s’approprie et questionne. » Texte de Sylvie Veyrac, commissaire d’exposition

Gratuit

Sur réservation 0676369300.

2023-10-27 18:30:00

Mediatheque Municipale

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



This evening will be an opportunity to discover the work of Béatrice Utrilla, artist-author and teacher-researcher at the École Nationale Supérieure d?Architecture de Toulouse, as well as the Dispositifs d?espaces project conducted with her students over three years, and Valentine Boé, curator of the Construction Vivante exhibition. « Inside, indoors, between the walls, for a long time? we are developing new relationships with our living spaces. We inhabit them differently, unfolding and projecting our own inner landscapes. It is this new intimacy with our ?home? that Béatrice Utrilla appropriates and questions Text by Sylvie Veyrac, exhibition curator

Free admission

By reservation 0676369300

Esta velada será la ocasión de descubrir el trabajo de Béatrice Utrilla, artista-autora y profesora-investigadora en la École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, así como el proyecto Dispositifs d’espaces que dirige con sus alumnos desde hace tres años, y de Valentine Boé, comisaria de la exposición Construction Vivante. « Dentro, en el interior, entre las paredes, desde hace mucho tiempo… desarrollamos nuevas relaciones con nuestros espacios vitales. Los habitamos de otra manera, desplegamos y proyectamos nuestros propios paisajes interiores, los que viven dentro de nosotros. Es esta nueva intimidad con nuestro « hogar » la que Béatrice Utrilla se apropia y cuestiona Texto de Sylvie Veyrac, comisaria de la exposición

Entrada gratuita

Con reserva previa 0676369300

Dieser Abend bietet die Gelegenheit, die Arbeit von Béatrice Utrilla, Künstlerin und Autorin sowie Lehrerin und Forscherin an der École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, sowie das Projekt Dispositifs d’espaces, das sie mit ihren Studenten über drei Jahre hinweg durchgeführt hat, und Valentine Boé, Kuratorin der Ausstellung Construction Vivante, zu entdecken. « Im Inneren, in den Wänden, zwischen den Wänden, lange? Wir unterhalten neue Beziehungen zu unseren Lebensräumen. Wir bewohnen sie anders, wir entfalten uns und projizieren unsere eigenen inneren Landschaften, die uns bewohnen. Es ist diese neue Intimität mit unseren ?home?, die Béatrice Utrilla sich aneignet und hinterfragt. » Text von Sylvie Veyrac, Kuratorin der Ausstellung

Kostenlos

Auf Reservierung 0676369300

