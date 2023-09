Dans le cadre de Résurgence VII – construction vivante: exposition « Les Echos multiples » Médiathèque Municipale Saint-Céré, 29 septembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Chaque année (7ème édition), la Bibliothèque municipale de Saint Cérévest partenaire de « Résurgence VII », le Festival Art Contemporain et Territoire, et expose une sélection d’œuvres de l’Artothèque du Lot en lien avec la thématique « Construction Vivante », l’architecture et son impact sur l’environnement

L’artothèque du Lot a pour mission principale la constitution d’une collection d’art contemporain et sa diffusion auprès de tous les Lotois grâce au prêt d’œuvres ouvert aux particuliers, collectivités et associations

Section jeunesse, tout public.

Vendredi 2023-09-29 16:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Médiathèque Municipale avenue Victor Hugo

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Every year (7th edition), the Bibliothèque municipale de Saint Cérévest partners « Résurgence VII », the Festival Art Contemporain et Territoire, and exhibits a selection of works from the Artothèque du Lot in connection with the theme « Construction Vivante », architecture and its impact on the environment

The main mission of the Artothèque du Lot is to build up a collection of contemporary art and make it available to all the people of the Lot through the loan of works to individuals, local authorities and associations

Youth section, general public

Cada año (7ª edición), la biblioteca municipal de Saint Cérévest colabora con « Résurgence VII », el Festival de Arte y Territorio Contemporáneos, y expone una selección de obras de la Artothèque du Lot vinculadas al tema de la « Construcción viva », la arquitectura y su impacto en el medio ambiente

La misión principal de la Artothèque du Lot es constituir una colección de arte contemporáneo y ponerla a disposición de todos los habitantes del Lot, mediante el préstamo de obras a particulares, colectividades locales y asociaciones

Sección juventud, público en general

Jedes Jahr (7. Ausgabe) ist die Stadtbibliothek von Saint Cérévest Partner von « Résurgence VII », dem Festival für zeitgenössische Kunst und Territorium, und stellt eine Auswahl von Werken der Artothèque du Lot aus, die mit dem Thema « Construction Vivante », der Architektur und ihren Auswirkungen auf die Umwelt, in Verbindung stehen

Die Hauptaufgabe der Artothèque du Lot ist der Aufbau einer Sammlung zeitgenössischer Kunst und ihre Verbreitung an alle Einwohner des Departements Lot durch die Ausleihe von Werken, die Privatpersonen, Körperschaften und Vereinen offen steht

Jugendabteilung, alle Altersgruppen

