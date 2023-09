Matinée Lecture « coups de coeur » Médiathèque municipale Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Matinée Lecture « coups de coeur » Médiathèque municipale Saint-Astier, 2 octobre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Coups de cœur à partager : livres, films, musique… 10h, salle d’exposition du centre culturel. Sur inscription Médiathèque 05 53 02 42 94.

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

Médiathèque municipale Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Favourites to share: books, films, music? 10am, cultural center exhibition hall. Registration required Médiathèque 05 53 02 42 94 Favoritos para compartir: ¿libros, películas, música? 10 h, sala de exposiciones del centro cultural. Inscripción previa Mediateca 05 53 02 42 94 Bücher, Filme, Musik und vieles mehr? 10 Uhr, Ausstellungsraum des Kulturzentrums. Auf Anmeldung Mediathek 05 53 02 42 94 Mise à jour le 2023-09-22 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse Médiathèque municipale Rue Amiral Courbet Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Médiathèque municipale Saint-Astier latitude longitude 45.1449189;0.52669635

Médiathèque municipale Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/