Matinée Lecture « coups de coeur » Médiathèque municipale, 3 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Coups de cœur à partager : livres, films, musique…

10h, médiathèque. Sur inscription

Médiathèque 05 53 02 42 94.

2023-07-03

Médiathèque municipale Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Favourites to share: books, films, music?

10 am, media library. On registration

Media library 05 53 02 42 94

Favoritos para compartir: ¿libros, películas, música?

10h, mediateca. Inscripción previa

Mediateca 05 53 02 42 94

Lieblingsstücke zum Teilen: Bücher, Filme, Musik?

10 Uhr, Mediathek. Auf Anmeldung

Mediathek 05 53 02 42 94

