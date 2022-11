Petites reliures japonaises Médiathèque Municipale Portet-sur-Garonne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Portet-sur-Garonne

Petites reliures japonaises Médiathèque Municipale, 21 décembre 2022, Portet-sur-Garonne. Petites reliures japonaises Mercredi 21 décembre, 15h00 Médiathèque Municipale

Sur inscription

Initiez-vous à la reliure japonaise dans cet atelier animé par les Archives Départementales Médiathèque Municipale Square du 11 Novembre 1918, 31120 Portet-sur-Garonne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie « 日本語バインディング*». Vous ne parlez pas japonais ? Aucun problème : pas besoin d’être bilingue pour s’initier à la reliure japonaise ! Technique ancestrale, elle permet de relier une petite comme une grande quantité de feuilles et de réaliser ainsi carnets, livrets ou albums. L’atelier est l’occasion d’aborder cette méthode et, à son terme, chacun repartira muni de son carnet personnalisé selon son goût. Un atelier proposé par les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T19:00:00+01:00

