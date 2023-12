Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier, 14 février 2024, Pontarlier. Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 17:00:00 . Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Venez profiter d’un moment ludique à la médiathèque en famille ou entre amis!

Les bibliothécaires mettent à votre disposition plusieurs consoles de jeux toute l’après midi!

Ouvert à tous les jeunes de plus de 10 ans et les jeunes de moins de 10 ans accompagnés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. EUR.

Médiathèque municipale

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Code postal 25300 Lieu Médiathèque municipale Adresse Médiathèque municipale Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Médiathèque municipale Pontarlier Latitude 46.9037867 Longitude 6.35424199 latitude longitude 46.9037867;6.35424199

Médiathèque municipale Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/