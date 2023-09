Cet évènement est passé Exposition « les femmes et le sport » Médiathèque Municipale Plouharnel Catégories d’Évènement: Morbihan

Plouharnel Exposition « les femmes et le sport » Médiathèque Municipale Plouharnel, 12 septembre 2023, Plouharnel. Plouharnel,Morbihan .

2023-09-12 fin : 2023-09-27 . .

Médiathèque Municipale Place Saint-Armel

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-09-13 par ADT 56 Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Plouharnel Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse Médiathèque Municipale Place Saint-Armel Ville Plouharnel Departement Morbihan Lieu Ville Médiathèque Municipale Plouharnel latitude longitude 47.59808;-3.112273

Médiathèque Municipale Plouharnel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouharnel/