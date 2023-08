Atelier d’écriture Médiathèque municipale Pey Pey, 23 septembre 2023, Pey.

Pey,Landes

Redécouvrez le plaisir de la langue française, explorez votre imaginaire et jouez avec la composition des phrases et des jeux de mots !

Gratuit / Réservation conseillée..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the pleasure of the French language, explore your imagination and play with sentence composition and wordplay!

Free / Booking recommended.

Redescubra el placer de la lengua francesa, explore su imaginación y juegue con la estructura de las frases y los juegos de palabras

Gratuito / Se recomienda reservar.

Entdecken Sie die Freude an der französischen Sprache wieder, erforschen Sie Ihre Fantasie und spielen Sie mit Satzkompositionen und Wortspielen!

Kostenlos / Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans