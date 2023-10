Eau de vies et eau de lumières Médiathèque municipale Paul Eluard Vierzon, 8 novembre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Ces photographies paraissent oniriques, fantastiques. Pourtant, elles ne sont pas retouchées, et présentent l’élément le plus simple comme le plus vital : l’eau.

Cette exposition photographique est proposée par Loïc Le Douce de l’atelier Les Mondes à l’Envers, avec le Cercle de Poésie de Vierzon..

2023-11-08 fin : 2024-01-07 . EUR.

Médiathèque municipale Paul Eluard

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



These photographs appear dreamlike, fantastical. Yet they are not retouched, and present the simplest and most vital of elements: water.

This photographic exhibition is presented by Loïc Le Douce of the Les Mondes à l’Envers workshop, in association with the Cercle de Poésie de Vierzon.

Estas fotografías parecen oníricas y fantásticas. Sin embargo, no están retocadas y muestran el elemento más simple y vital: el agua.

Esta exposición fotográfica está organizada por Loïc Le Douce, del taller Les Mondes à l’Envers, en asociación con el Cercle de Poésie de Vierzon.

Diese Fotografien wirken traumhaft und fantastisch. Dennoch sind sie nicht retuschiert und zeigen das einfachste wie auch das lebenswichtigste Element: das Wasser.

Diese Fotoausstellung wird von Loïc Le Douce aus dem Atelier Les Mondes à l’Envers in Zusammenarbeit mit dem Cercle de Poésie de Vierzon angeboten.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT VIERZON