La médiathèque a été rénovée et agrandie en 2022. Venez admirer ses nouveaux espaces, son « moucharabieh » (extérieur muni d’un grillage et inspiré de l’architecture arabe), son mobilier neuf (avec rayonnages courbes), et les ressources qu’elle met gratuitement à disposition : collection de livres, revues, albums, mangas, DVD, jeux vidéo, jeux de société, piano, ressources numériques etc… Les bibliothécaires ne manqueront pas de vous faire découvrir également les « coulisses » de cet équipement : magasins et bureaux.

Médiathèque municipale Paul-Éluard 10 rue du Général-de-Gaulle, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 02 48 75 48 48 https://www.mediatheque-vierzon.fr/

