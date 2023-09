Bébés lecteurs Médiathèque municipale Orist Orist, 14 novembre 2023, Orist.

Orist,Landes

Histoires, musique, marionnettes et cie vous attendent à la médiathèque !

Gratuit / Pour les 0-3 ans.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories, music, puppets and co. await you at the mediatheque!

Free / For 0-3 year olds

¡Cuentos, música, marionetas y compañía te esperan en la biblioteca multimedia!

Gratis / Para niños de 0 a 3 años

Geschichten, Musik, Marionetten und Co. erwarten Sie in der Mediathek!

Kostenlos / Für 0-3-Jährige

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans