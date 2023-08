Jeux rétros Médiathèque municipale Orist Orist, 30 septembre 2023, Orist.

Orist,Landes

Toute une collection de consoles et de jeux à tester !

Dès 6 ans

Gratuit / sur réservation..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale Orist

Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



A whole collection of consoles and games to try out!

Ages 6 and up

Free / reservation required.

¡Toda una colección de consolas y juegos para probar!

A partir de 6 años

Gratuito / previa reserva.

Eine ganze Sammlung von Konsolen und Spielen zum Testen!

Ab 6 Jahren

Kostenlos / mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans