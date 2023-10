conférence dessinée « Une brève histoire de la perspective » Médiathèque Municipale Moussac, 25 novembre 2023, Moussac.

conférence dessinée « Une brève histoire de la perspective » Samedi 25 novembre, 14h30 Médiathèque Municipale entrée libre, gratuit

Avez-vous une bonne vision dans l’espace? Les passages entre la 2D et la 3D offrent un bon exemple de complémentarité entre art et science. Pour la découvrir, il faudra qu’on parle des peintres de la renaissance, des patrons d’habits, des chaudronniers et des images de synthèse.

Attention, vous allez regarder, imaginer et …dessiner !

Conférence proposée par Nicolat Minet, professeur agrégé de mathématiques en lycée et à l’Istitut de Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques et des Sciences…

Médiathèque Municipale 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-moussac@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549489652 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

conférence médiathèque

©Shan