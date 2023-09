Le tableau du peintre juif – Lecture Musicale Médiathèque Municipale Moussac, 13 octobre 2023, Moussac.

Le tableau du peintre juif – Lecture Musicale Vendredi 13 octobre, 20h00 Médiathèque Municipale Entrée libre, réservation conseillée

Stéphane hérite d’un tableau peint par Eli Trudel, célèbre peintre juif, que son grand-père aurait caché pendant la guerre. Stéphane n’a plus qu’une obsession : offrir à ses grands-parents la reconnaissance qu’ils méritent… Cependant quand le tableau est présenté aux experts à Jérusalem, Stéphane est placé en garde à vue, traité en criminel : l’œuvre aurait été volée à son auteur. Quel secret recèle cette toile ? Que s’est-il vraiment passé dans les Cévennes, en hiver 1943, pendant la fuite éperdue d’Eli Trudel et de sa femme ? Dans cette enquête croisée entre passé et présent, Benoît Séverac nous maintient en haleine et nous entraîne au travers de sombres secrets de l’Histoire.

Benoit Séverac, accompagné en musique par Jean-Paul Raffit, nous propose une lecture musicale d’extraits de son roman.

Médiathèque Municipale 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-49-48-96-52 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-moussac@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

rencontre auteur lecture musicale

©Benoit Séverac et Jean-Paul Raffit