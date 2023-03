Rencontre d’auteur avec Jean MALLARET Médiathèque Municipale Moussac Catégories d’Évènement: Moussac

Vienne

Rencontre d’auteur avec Jean MALLARET Médiathèque Municipale, 29 avril 2023, Moussac. Rencontre d’auteur avec Jean MALLARET Samedi 29 avril, 15h00 Médiathèque Municipale entrée libre Une souscription est disponible à la médiathèque. Médiathèque Municipale 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque-moussac@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549489652 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-04-29T15:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00 ©NR

Détails Catégories d’Évènement: Moussac, Vienne Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Ville Moussac Departement Vienne Lieu Ville Médiathèque Municipale Moussac

Médiathèque Municipale Moussac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussac/

Rencontre d’auteur avec Jean MALLARET Médiathèque Municipale 2023-04-29 was last modified: by Rencontre d’auteur avec Jean MALLARET Médiathèque Municipale Médiathèque Municipale 29 avril 2023 Médiathèque Municipale Moussac Moussac

Moussac Vienne