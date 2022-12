Assemblée générale et nuit de la lecture Médiathèque Municipale Moussac Catégories d’évènement: Moussac

Vienne

Assemblée générale et nuit de la lecture Médiathèque Municipale, 20 janvier 2023, Moussac. Assemblée générale et nuit de la lecture Vendredi 20 janvier 2023, 20h00 Médiathèque Municipale

entrée libre

Assemblée générale de Médi@Moussac et lectures « qui font peur » Médiathèque Municipale 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Médi@Mouusac invite ses adhérents à l’assemblée générale de l’association à 20h et à partir de 20h30 propose des lectures « qui font peur » dans le cadre de la nuit de la lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T22:00:00+01:00 Centre national du livre

Détails Catégories d’évènement: Moussac, Vienne Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse 24 rue de la font forêt 86150 Moussac Ville Moussac Age minimum 10 Age maximum 121 lieuville Médiathèque Municipale Moussac Departement Vienne

Médiathèque Municipale Moussac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussac/

Assemblée générale et nuit de la lecture Médiathèque Municipale 2023-01-20 was last modified: by Assemblée générale et nuit de la lecture Médiathèque Municipale Médiathèque Municipale 20 janvier 2023 Médiathèque Municipale Moussac Moussac

Moussac Vienne