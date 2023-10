Animations autour de l’enfance – Les 13 et 14 octobre Médiathèque Municipale Mondouzil Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Animations autour de l'enfance – Les 13 et 14 octobre
Médiathèque Municipale Mondouzil, 13 octobre 2023, Mondouzil.

Vendredi soir :

Projection du film « Billy Elliot » – Samedi après midi :

Mise à disposition de jeux en bois pour tous, créés, installés et présentés par Marion Lacroix (Les Luminots). Venez partager ces moments de convivialité entre les générations.

Médiathèque Municipale Mondouzil, Mondouzil 31850

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

