Meilhan-sur-Garonne Ateliers arts visuel et occitan Médiathèque municipale Meilhan-sur-Garonne, 16 septembre 2023, Meilhan-sur-Garonne. Ateliers arts visuel et occitan Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque municipale Gratuit. Entrée libre. Rue du Milhoc, de Gratecap, ruelle des ambants… Mais d’où viennent les noms de nos rues ? Les enfants de la classe occitan ont travaillé sur la toponymie et partageront toutes leurs découvertes à travers une exposition et un atelier ludique et participatif autour des plaques de rues. Médiathèque municipale 9 allées du docteur Gabourin, 47180 Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 89 00 28 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

