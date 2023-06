Exposition « Eleketa, mémoires orales de la province de Soule » au Pays basque Médiathèque municipale Mauléon-Licharre, 19 août 2023, Mauléon-Licharre.

Exposition « Eleketa, mémoires orales de la province de Soule » au Pays basque 19 août – 25 octobre Médiathèque municipale Entrée libre

Dans cette exposition multimédia et interactive produite par l’Institut culturel basque, 65 habitant.e.s du Pays de Soule partagent leurs souvenirs et vécus au travers de témoignages audiovisuels (plus de 15 heures de vidéos au total). Les extraits vidéos ont tous été retranscrits et sous-titrés (en basque ou en français selon la version).

Thèmes exposés :

L’agriculture en Soule de 1930 à nos jours (agriculture de montagne et de plaine, le métier de berger, économie subsidiaire, développement des années 1970-1980, l’engagement autour de Jean Pitrau -1929-1975-, l’agriculture du XXIe siècle)

Économie et société en Soule au XXe siècle (l’industrie manufacturière dans l’histoire, fabrication de sandales et chaussures, relations sociales, guerres, exil, langue et culture basque… )

Pastorale et mascarades souletines (les codes de la pastorale, écrire et représenter une pastorale, monter une pastorale, la mascarade comme rituel carnavalesque et esthétique…)

Médiathèque municipale Centre Multiservices, 14 Rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre

© Institut culturel basque