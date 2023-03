Atelier théâtre d’ombres Médiathèque municipale Le Chalet Le Barp Catégories d’Évènement: Gironde

Le Barp

Atelier théâtre d’ombres Médiathèque municipale Le Chalet, 25 mars 2023, Le Barp. Atelier théâtre d’ombres Samedi 25 mars, 14h00 Médiathèque municipale Le Chalet La compagnie Les Lubies vous fera découvrir les principes de l’ombre, vous aidera à fabriquer, inventer des personnages, des situations et pour finir vous pourrez mettre en jeu vos créations.

A vous de jouer !

Inscrivez-vous au 05.56.88.63.90

Par mail : mediatheque@lebarp.fr

Sur le site : https://mediatheque.ville-le-barp.fr/ Médiathèque municipale Le Chalet 32 Avenue des Pyrénées 33114 Le Barp Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediatheque@lebarp.fr »}, {« link »: « https://mediatheque.ville-le-barp.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

