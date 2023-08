Visite guidée du patrimoine bâti du bourg de La Roquebrou Médiathèque Municipale Laroquebrou Catégories d’Évènement: Cantal

Laroquebrou Visite guidée du patrimoine bâti du bourg de La Roquebrou Médiathèque Municipale Laroquebrou, 17 septembre 2023, Laroquebrou. Visite guidée du patrimoine bâti du bourg de La Roquebrou Dimanche 17 septembre, 10h30, 15h00 Médiathèque Municipale Rendez vous à la Médiathèque de La Roquebrou aux heures définies: Une visite la matin de 10h30 à 12h00 et une visite l’après-midi de 15h00 à 16h30. Visite guidée sur la forme d’un circuit à la découverte de la Cité Médiévale de La Roquebrou, Petite Cité de Caractère et de son riche patrimoine (hospice médiéval, Place du Coq, Eglise, Maison de la Trémolière, Château). Médiathèque Municipale 2 rue Etienne Fargues 15150 LAROQUEBROU Laroquebrou 15150 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471460048 La médiathèque et son musée situé au rez de chaussée se trouve dans l’ancien hospice médiéval fondé en 1300 et confirmé par le Roi en 1705. Parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

