Atelier créatif « couronne de Noël » Médiathèque municipale Lalinde, 20 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Venez participer à l’atelier créatif « couronne de Noël » !

A partir de 5 ans, accompagné d’un adulte.

Inscription obligatoire.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:00:00. .

Médiathèque municipale

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the « Christmas wreath » creative workshop!

Ages 5 and up, accompanied by an adult.

Registration required

Participe en el taller creativo « Coronas de Navidad »

Para niños a partir de 5 años, acompañados de un adulto.

Inscripción obligatoria

Nehmen Sie am Kreativworkshop « Weihnachtskranz » teil!

Ab 5 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides