Bébés lecteurs Médiathèque municipale Labatut Labatut Catégories d’Évènement: Labatut

Landes Bébés lecteurs Médiathèque municipale Labatut Labatut, 16 décembre 2023, Labatut. Labatut,Landes Des séances pour les tout-petits

Gratuit / réservation conseillée / pour les 0-3 ans.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 11:30:00. EUR.

Médiathèque municipale Labatut

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sessions for toddlers

Free / booking recommended / for 0-3 year olds Sesiones para niños pequeños

Gratis / se recomienda reservar / para niños de 0 a 3 años Sitzungen für die Allerkleinsten

Kostenlos / Reservierung empfohlen / für Kinder von 0-3 Jahren Mise à jour le 2023-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Labatut, Landes Autres Lieu Médiathèque municipale Labatut Adresse Médiathèque municipale Labatut Ville Labatut Departement Landes Lieu Ville Médiathèque municipale Labatut Labatut latitude longitude 43.54693;-0.984

Médiathèque municipale Labatut Labatut Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labatut/