Histoires pour les grands Médiathèque municipale Labatut Labatut, 14 octobre 2023, Labatut.

Labatut,Landes

La Petite Fleur des Histoires :

Des histoires de toutes les couleurs à aimer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…

Pour les oreilles de 4 à 7 ans

Gratuit / Réservation souhaitée..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Petite Fleur des Histoires:

Stories of all colors to love a little, a lot, passionately, madly…

For ears aged 4 to 7

Free / Reservations required.

La Petite Fleur des Histoires :

Cuentos de todos los colores para amar un poco, mucho, apasionadamente, locamente…

Para niños de 4 a 7 años

Gratuito / Reserva obligatoria.

Die kleine Blume der Geschichten :

Geschichten in allen Farben, die man ein bisschen, viel, leidenschaftlich, verrückt … lieben kann.

Für Ohren von 4 bis 7 Jahren

Kostenlos / Reservierung erwünscht.

