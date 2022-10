[Ciné-conférence] « 24 centilitres par seconde » Médiathèque municipale La Navette, 14 octobre 2022, Elbeuf.

Vendredi 14 octobre, 18h30

Entrée libre, gratuit

100 ans d’histoire du vin à travers le prisme du cinéma pour se rincer l’œil…et le gosier.

Médiathèque municipale La Navette Elbeuf 5 rue Michelet Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

De « péloche » en « boutanche », un dialogue entre deux industries, deux pans culturels. Deux arts populaires, l’un, vieux de 8000 ans, soit une longue histoire en regard de laquelle celle du cinéma fait figure de jeune premier pré-pubère. L’un calqué sur le temps agricole, forcément lent, quand le 7ème art dévale l’écran au rythme de 24 images/seconde.

Natif d’Elbeuf sur Seine, palais fin, verbe généreux et plume alerte, Dominique Hutin est un grand spécialiste du vin et du cidre. Journaliste et chroniqueur, depuis 2010 dans On va déguster sur France Inter, il sert ses chroniques comme autant de grands crus, avec délice et authenticité. Car, on le sait : « In vino veritas ».

La conférence sera suivie d’une rencontre avec l’association Les Vignerons de Normandie et d’un instant gourmand normand.

• Rendez-vous vendredi 14 octobre, à 18h30 – médiathèque municipale La Navette



