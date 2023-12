Les secrets de la bande dessinée Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet Venerque, 16 janvier 2024, Venerque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T16:00:00+01:00 – 2024-01-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T16:00:00+01:00 – 2024-02-08T18:30:00+01:00

Jojo et Yvan ouvrent la porte de leur atelier pour parler de leur métier de dessinateur et dévoiler tous les secrets de la Bande Dessinée. Cette exposition conçue et réalisée par le dessinateur Jean-Yves Duhoo, à partir de son album « L’atelier de Jojo et Yvan », explore par le biais de ces deux sympathiques personnages tous les thèmes propres à la réalisation d’une bande dessinée.

La rencontre des 2 héros, Yvan le technicien et Jojo le gaffeur à l’image de Gaston Lagaffe, donne une dimension humoristique et ludique à cette exposition.

Tout public

Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet 23, avenue du Mont Frouzi 31810 Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.11.59.57 »}]

